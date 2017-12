Het jaar van Nynke Stallinga, van de onderwijsstakingen

De kerstdagen zijn in volle gang en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Er is in 2017 veel gebeurd overal in de provincie. Voor Omrop Fryslân reden om met Kerstmis terug te kijken op het afgelopen jaar. Maandag doen we dat onder meer met Nynke Stallinga, regiocoördinator van de stakende leerkrachten in het basisonderwijs.

De hoge werkdruk en het salaris van de meesters en juffen waren de belangrijkste redenen om het werk meerdere keren neer te leggen. Eerst was de manifestatie in juni, gevolgd door een brede staking in september. Begin december volgde een nieuwe stakingsdag. Maar liefst 45.000 vakmensen tekenden een petitie voor hoger loon en hogere budgetten. Den Haag moet iets aan de hoge werkdruk in het onderwijs doen door meer geld te geven. De vrouw die in Fryslân op de barricaden klom, zit nu niet meer in het onderwijs.

"Werk is nooit af"

Ze werd coördinator omdat de 'de bom' in 2017 barstte in het onderwijs. "Het is goed dat vanuit het onderwijs eindelijk het signaal kwam dat het genoeg is, anders komt het niet goed. Als leerkracht wil je je werk graag goed kunnen doen zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Nu komen er steeds meer zaken bij en is je werk echt nooit echt af."

"Kinderen zijn onze toekomst"

Bij de laatste stakingsdag in december was Nynke Stallinga al geen coördinator meer. Ze heeft na tien jaar voor de klas de keus gemaakt om aan de slag te gaan bij Edukans. Ze werkt nu aan het verbeteren van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Stallinga denkt dat acties in het onderwijs geholpen hebben, maar dat er in 2018 nog veel moet gebeuren. "Als je wilt dat goede mensen onze kinderen helpen bij de ontwikkeling, dan moet je nu investeren. Kinderen zijn toch het belangrijkste dat er is? Ze zijn onze toekomst!"