Het jaar van Thijsje Oenema, oud-schaatsster

De kerstdagen zijn in volle gang en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Er is in 2017 veel gebeurd overal in de provincie. Voor Omrop Fryslân reden om met Kerstmis terug te kijken op het afgelopen jaar. Dinsdag doen we dat onder meer met Thijsje Oenema, oud-schaatsster uit Joure.

"Het gaat heel goed en daar ben ik heel blij om. De kanker is niet meer te vinden op scans. Wel heb ik last van bijwerkingen, maar die zijn wel onder controle te krijgen." Thijsje Oenema was erg ziek, twee jaar geleden kreeg ze te horen dat ze een uitgezaaide melanoom had. Artsen gaven haar één procent kans om te overleven. Op internet vond ze een behandeling die alleen in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam wordt toegepast: immuuntherapie. De behandeling sloeg aan en de kanker is tot nu toe niet meer te vinden. Ondanks de bijwerkingen van de therapie, ze is gauw moe en heeft soms last van haar gewrichten, kan ze alles doen wat ze wil. "Het afgelopen jaar was ik vooral bezig om beter en fitter te worden. Mijn lichaam heeft wel beperkingen."

"Mooi dat ik iets kan terugdoen"

Ze kreeg een baan bij Philips in Eindhoven. Daar is ze met verantwoordelijk voor de verkoop van medische scanapparaten op de Afrikaanse markt. Het is hetzelfde apparaat dat bij haar de ziekte heeft ontdekt. "Ik vind het heel mooi dat ik iets kan terugdoen omdat ik zelf zoveel profijt heb gehad van de apparaten in de gezondheidszorg. Ik lag in die scan en zag dat die van Philips was, ik wist niet dat die ook zulke apparaten maakt."

"Ik rijd nog wel"

Haar carrière als topsporter is verleden tijd. "Het liefst had ik om de medailles willen strijden op de Olympische Spelen, jammer dat dat niet meer kan." Op het ijs staat ze nog wel eens. Dan kan ze gemakkelijk met met de oude garde. In alle 'rust' rondjes 38 rijden. Maar lang volhouden kan ze dat niet meer, niet meer zoals het was. Thijsje legt zich erbij neer. "Ik rijd wel en ik ben blij dat ik daar nog wel plezier aan kan hebben en ervan kan genieten." Ze leeft nog, ze kan nog rijden. En dat vooruitzicht had ze een aantal jaren geleden niet meer. Toch blijven die momenten dat ze op spreekuur komt spannend. Garanties dat de ziekte niet terugkomt, heeft ze niet. "In mijn achterhoofd weet ik dat het anders kan lopen, maar ik leef niet meer van scan naar scan." Met de toekomst is ze nog niet echt bezig. Al durft ze nu wat meer vooruit te plannen. "Ik ben er mij meer bewust van dat het mooi is, dat ik geluk heb en wil elke dag genieten, het leven kan immers zomaar over zijn."