Leien dak kerk Minnertsga wordt vervangen

Het dak van de kerk in Minnertsga is een speciaal dak van leien, en dat was aan vervanging toe. De kerk staat daarom in de steigers. "Met harde wind hoorde je de leien op het dak gewoon klapperen," vertelt Jan Pieter Jager die het project begeleidt. "Dat is straks voorbij. De leien die erop zaten, waren helemaal op. Ze zijn er na de oorlog op gelegd, en dat was toen slechte kwaliteit. We hebben veel reparaties aan dit dak gedaan en het was als karton, de leien knapten gewoon onder je knieën."

Nu komt er een schublei op, een halfronde lei. "Het gaat van groot naar klein in de nok, dan krijg je een speels effect en wat variatie in het patroon." Door het slechte weer, storm en regen, heeft het werk vertraging opgelopen." Het had eigenlijk al klaar moeten zijn, maar de planning is nu tweede week van januari."