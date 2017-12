Al 14.000 euro voor VUmc ter nagedachtenis aan Dirk Baron

Bijna 600 mensen uit heel Nederland hebben afgelopen weken geld gestort voor de doneeractie ter nagedachtenis aan Omrop Fryslân-presentator Dirk Baron. De actie voor het VUmc Alzheimercentrum heeft intussen meer dan 14.000 euro opbracht. Dirk Baron nam op 28 november op 37-jarige leeftijd afscheid van het leven. Dirk had, net als zijn vader, de ziekte van Alzheimer. De ziekte beheerste zijn leven steeds meer. Om te voorkomen dat zijn kinderen geconfronteerd zouden worden met dezelfde traumatische ervaringen die hij zelf had gehad met zijn eigen vader, was het voor Dirk een logisch besluit om zelf het moment van afscheid te bepalen. Hij zou niet doormaken wat zijn vader was overkomen.

Actie

In de laatste weken van zijn leven heeft Dirk besloten om een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Het VUmc Alzheimercentrum is met een groot team bezig met het onderzoek naar de oorzaken van Alzheimer. Het gaat dan onder andere om onderzoek naar Alzheimer op jonge leeftijd en andere vormen van vroege dementie. Het besluit van Dirk om zelf mee te werken aan dit onderzoek kan er toe leiden dat er ontbrekende puzzelstukjes worden gevonden. Omdat voor dit onderzoek veel geld nodig is, heeft Dirk zijn familie een speciale geldinzamelingsactie opgezet.

"Helemaal super"

De familie is opgetogen over het grote aantal reacties. "Ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen reageren en ook wat willen doen aan de ziekte van Alzheimer," zegt Dieke Broersma, de vrouw van Dirk. "Het is het enige dat we nog konden doen en dat dat dan zo aanslaat bij veel mensen vinden we helemaal super." Ook bij het VUmc Alzheimercentrum zijn ze blij met het geld dat intussen is ingezameld. Er kan nog vijf dagen geld worden gestort voor de doneeractie.