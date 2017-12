Onrustige kerstavond in Leeuwarden

In Leeuwarden heeft de politie een drukke zondagnacht gehad. Om een uur of twee uur pakte de politie twee 18-jarige Leeuwarders op voor zware mishandeling op het Reigerplein. Een van de verdachten had een mes bij zich. Een uur eerder had de politie een 22-jarige Leeuwarder opgepakt die zich niet hield aan zijn horecaverbod. Hij was bij een café op het Ruiterskwartier. Tegen vieren trof de politie een 18-jarige Leeuwarder aan in een café op het Ruiterskwartier die zeven wikkels met cocaïne bij zich had.

Tegen vijf uur werd een 22-jarige Leeuwarder aangehouden nadat hij steeds met iemand anders op de vuist ging. En tenslotte waren er tegen zes uur verschillende vechtpartijen tussen een groep Leeuwarders en inwoners uit de gemeente Steenwijkerland. Een man van 19 jaar uit die gemeente is aangehouden.