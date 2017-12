Wateroverlast na koperdiefstal in Leeuwarden

Door koperdiefstal kwam een gebouw aan de Voltastraat in Leeuwarden zondag vol water te staan. Inbrekers hadden aan de zijkant van het gebouw een raam vernield en daarna de koperen leidingen uit het pand gesloopt. Daardoor kwam het hele gebouw vol water te staan. De brandweer moest zo'n 800 kuub water wegpompen.

Het gebouw was eerder van netbeheerder Liander en functioneerde als stroomverdeelstation. Bij het gebouw was nog een stroomaansluiting in werking. Die heeft Liander afgesloten. De politie doet onderzoek naar de diefstal.