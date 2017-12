Brandweer uitgereden voor grote brand in Aldeboarn

Meerdere eenheden van de brandweer zijn zondagavond uitgerukt voor een brand in een boerderij aan de Van Sminiawei in Aldeboarn. De woning is volledig afgebrand. De stal aan de achterkant van het huis kon door de brandweer worden behouden. De brandweer heeft een aantal paarden uit de stal kunnen redden.

Door de harde wind was het moeilijk om de brand te bestrijden. Op het moment van de brand was niemand thuis. Daardoor werd het vuur pas ontdekt toen de vlammen al uit het dak kwamen. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet bekend.

De weg was een tijdje afgesloten voor alle verkeer. Eerst meldde de brandweer dat de brand in Haskerdijken was, maar later kwam er een correctie dat het Aldeboarn moest zijn.