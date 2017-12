Het jaar van skûtsjesilers Sytze en Harmen Brouwer

De kerstdagen zijn in volle gang en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Er is in 2017 veel gebeurd in de provincie. Voor Omrop Fryslân reden om met kersttijd terug te kijken op het afgelopen jaar. Maandag doen we dat onder andere met skûtsjesilers Sytze en Harmen Brouwer.

Vechtend tegen de tranen doet Harmen Brouwer in de zomer van 2016 zijn verhaal. Het loopt voor geen meter met de Gerben van Manen, het skûtsje van Heerenveen. De elfde plek in het eindklassement van de SKS is natuurlijk ver onder de maat. En dat doet zeer. Want het skûtsje van Heerenveen is het skûtsje van de familie Brouwer. Vader Pieter werd drie keer kampioen in de negen keer dat hij schipper was. Als het dan niet loopt, zorgt dat voor emoties bij bemanningslid en zoon Harmen.

Tweede plek

Hoe anders is dat een jaar later. Met een grijns van oor tot oor loopt Harmen over het dek. Met de nieuwe schipper, zijn broer Sytze Brouwer, laat Heerenveen zich weer zien op de Friese wateren. Op het IJsselmeer bij Lemmer worden twee dagoverwinningen behaald en Heerenveen eindigt op de tweede plek in de SKS. De Gerben van Manen doet weer mee. "Iedere wedstrijd ging beter in het voorseizoen. Dan moet je er eerst even inkomen en de zenuwen de baas worden. Op een gegeven moment krijg je het door. Het pakte heel erg goed uit. Dat was voor ons fantastisch", vertelt Sytze aan de tafel in zijn huis in Oranjewoud.

Als even later broer Harmen aanschuift, kan hij niet anders dan de complimenten geven aan Sytze. "Ik heb wel een paar keer tegen hem gezegd dat ik ontzettend trots op hem ben. Dat weet hij wel." En dat weet Sytze inderdaad: "Het is mooi om te horen van je broer. Maar, we doen het natuurlijk met zijn allen. Oh dat is een cliché." Daarna barsten beide broers in lachen uit. En dat gebeurt deze middag nog veel vaker. Ze hebben er alle reden voor; het was voor hun een geweldig jaar.

"Mensen hebben het er altijd over"

Nog steeds, midden in de winter, worden Sytze en Harmen aangesproken over hun skûtsjeprestaties. "Afgelopen week was er ook weer een of andere kerel die zei: "wat mooi voor jullie". Mensen hebben het er altijd over." En dat is wat ze drijft om het volgend jaar nog beter te doen en een aanval te doen op de eerste plaats in het SKS-klassement. Want als je tweede bent geëindigd, is er maar een manier om het beter te doen: kampioen worden.

Ook op persoonlijk gebied was 2017 voor beiden een mooi jaar. Sytze: "Ik heb een hoop geleerd. Het was een interessant jaar. Op naar 2018. Hopen dat het nog beter wordt." Harmen: "ik heb een mooi jaar gehad, mijn 2017 was 'best genôch'. Ik heb een nieuw huis gekocht en ben getrouwd met de mooiste vrouw van Brabant. Ja, dat zeg ik alleen maar omdat ze hier in de kamer zit." Waarna beide mannen voor de laatste keer deze middag in lachen uitbarsten.