Het jaar van Jan Pesie, oud-directeur van BSB Staalbouw

De kerstdagen zijn in volle gang en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Er is in 2017 veel gebeurd in de provincie. Voor Omrop Fryslân reden om met de kersttijd terug te kijken op het afgelopen jaar. Maandag doen we dat onder andere met Jan Pesie, de oud-directeur van het failliete BSB Staalbouw.

Jan Pesie, een man die altijd wat om handen moet hebben, zit thuis. Hij was de baas van BSB Staalbouw in Burgum. Het bedrijf ging afgelopen maand failliet. Het werk waar BSB bij betrokken was, werd een tijdlang stilgelegd na een dodelijk ongeluk. De rekeningen konden niet meer worden betaald en dus moest Pesie faillissement aanvragen. ''Een onnodig faillissement'', zegt Pesie. ''Wat ook zeker niet had plaatsgevonden als het dodelijk ongeluk niet was gebeurd.''

Doorstart

Het bedrijf maakt nu een doorstart. Pesie zelf zit daar niet meer bij. Hij kan fluiten naar zijn eigen geld dat hij in het bedrijf had gestoken. Via de verkoop van sommige dingen in het bedrijf hoopt Pesie nog iets van zijn centen terug te zien. Dat is niet het ergste, zo zegt Pesie zelf. De duiker die bij het project verongelukte krijg je er niet meer mee terug.

Toch doet het hem zeer. BSB Staalbouw heeft veel stormen overleefd. Zo ook het brugdrama in Alphen aan de Rijn. ''Dat heeft ons eigenlijk maar weinig gekost'', volgens Pesie. ''Zowel op financieel gebied als imagoschade.''Maar het vet was van de botten. Er was geen geld meer. Er werd geld verloren op een paar projecten. Een van de provincie Fryslân, de brug in Franeker. Pesie is nog steeds enorm kwaad op de provincie. Die weigert meerkosten te betalen terwijl zelfs een onafhankelijke arbiter heeft gezegd dat ze de portemonnee moeten trekken.

Nooit weer voor de provincie

Pesie was zelfs zover dat als het bedrijf niet failliet was gegaan en hij het had overgedaan aan zijn opvolger, hij wou vastleggen dat BSB nooit weer een opdracht zou doen voor de provincie Fryslân. Zo ver kwam het niet. Hij moest de stekker eruit trekken. Dat thuiszitten moet volgens Pesie niet te letterlijk worden genomen. Hij is bezig met werkzaamheden aan het huis dat af moet en met het uitbouwen van zijn nieuwe bedrijf. Met zijn zoon bouwt hij nu snelle, luxe speedboten. ''Ik ga weer aan de slag. Weer door, stoppen is nooit een optie.''