''Beter op elkaar passen in het openbare leven''

Mensen moeten beter op elkaar passen bij het uitgaan en in het openbare leven. Yvonne Bleize, directeur van Neushoorn in Leeuwarden en oud-wethouder zei dat zondagochtend in Buro de Vries. Aanleiding voor haar oproep is de vermissing van Remon Bruinsma uit De Westereen. De zoon van Yvonne Bleize was twee jaar geleden op stap en werd 's ochtendsvroeg onderkoeld en gedrogeerd in de stad gevonden door zijn moeder. Het verhaal van Remon en vooral de track-and-trace op de telefoon doen haar daar aan denken. Het lijkt sterk op het gedrag van haar zoon die nacht.

Toentertijd heeft Bleize zich opgewonden over de lakse houding van de politie in de zaak. Bleize vindt het vreemd dat er pas zo laat op het spoor van drugs wordt gekeken, zo zegt ze op haar Facebook-pagina. Twee jaar geleden had Yvonne Bleize een website aangemaakt met de naam www.pasopelkaar.nl. Ze heeft die website inmiddels weer online staan en wil met Neushoorn ook wat met #pasopelkaar doen. Hoe ze dat zullen oppakken, wordt de komende tijd uitgewerkt. Wel roept ze mensen op de #pasgoedopelkaar zoveel mogelijk te gebruiken.