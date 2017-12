SC Cambuur praat met Fred Grim

SC Cambuur is in gesprek met Fred Grim (52) als mogelijke opvolger van de ontslagen trainer Marinus Dijkhuizen. De nieuwe technisch manager van Cambuur, Foeke Booy, heeft dat bevestigd in Fox TV-programma 'De tafel fan Kees'. Booy praat met Grim over een contract van anderhalf jaar, met een optie voor nog een jaar. Na het ontslag van Marinus Dijkhuizen werd Grim meteen al genoemd als mogelijke opvolger.



Cambuur heeft Fred Grim al eens eerder benaderd als trainer, maar toen was hij nog in dienst bij de KNVB en die wilde hem toen niet laten gaan. Fred Grim stond van 1987 tot 1994 bij Cambuur onder de lat. Hij heeft 288 wedstrijden voor de Leeuwarder voetbalclub gespeeld.

