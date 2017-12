Schylgeralân houdt grote zomerkampreünie in 2018

Folkshegeskoalle Schylgeralân op Terschelling organiseert in de zomer van 2018 een grote reunie, voor alle mensen die daar eerder op simmerkamp zijn geweest. De folkshegeskoalle bestaat volgend jaar 70 jaar. De reunie is één van de onderdelen van de jubileumfestiviteiten. Al sinds de oprichting zijn er simmerkampen op de Folkshegeskoalle. In totaal zijn er in de loop van de tijd wel zo'n drieduizend mensen op kamp geweest.



Folkshegeskoalle Schylgeralân is de enig overgebleven volkshegeschool van Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog werden op diverse plaatsen in Nederland volkshogescholen opgericht. Mensen konden elkaar daar ontmoeten, cultuur en identiteit beleven en genieten van activiteiten of cursussen. In de loop van de tijd zijn volkshogescholen één voor één verdwenen, maar Folkshegeskoalle Schylgeralân is er nog steeds. Jaarlijks komen er duizenden mensen van alle leeftijden voor cursussen en activiteiten. Ook komen er diverse organisaties, scholen en groepen voor activiteiten en overnachtingen.



Bunkers

De Folkshegeskoalle heeft een bijzondere accomodatie, gebouwd op fundamenten van de Atlantikwall, op bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Die bunkers hebben nu de functie van slaapkamer of eetzaal. Tussen de kleinere munitiebunkers in de tuin is in 2017 een openlouchttheater gebouwd. De andere gebouwen van de accommodatie zijn ontworpen door de bekende architect Gunnar Daan (1939-2016).