Politie: tips over Remon Bruinsma graag telefonisch

Informatie, tips of ideeën over de verdwijning van Remon Bruinsma zijn ook dit kerstweekend van harte welkom bij de politie. De plysje ontvangt die informatie bij voorkeur telefonisch op telefoonnummer 0900-8844. Er zijn ook mensen die proberen om de politie via Twitter of andere digitale media te tippen, maar dergelijke tips zijn lastig bij te houden voor de politie.



Zaterdag is weer op diverse lokaties door tientallen vrijwilligers naar Remon Bruinsma gezocht. Dat gebeurde onder andere bij de vliegbasis en in het Leeuwarder bos. Ook op Tweede Kerstdag wodt weer gezocht. Als dat weer tips of aanwijzingen oplevert krijgt de politie die het liefst telefonisch.