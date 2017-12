Politie houdt twee Leeuwarders aan in gestolen Audi

In de Leeuwarder wijk Aldlân vond de politie zaterdagnacht een gestolen Audi A4 terug. Twee verdachten uit Leeuwarden werden in verband met de diefstal aangehouden. Het gaat om twee jongens van 22 en 15 jaar.



De bestuurder van de gestolen auto was niet in het bezit van een rijbewijs. Ook daardoor krijgt hij een proces-verbaal.