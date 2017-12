Streppel houdt vervelend gevoel over na verlies tegen AZ

SC Heerenveen verloor zaterdagavond op bezoek bij AZ de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft. Het werd 3-1 voor de ploeg van John van den Brom. Toch was het Heerenveen dat op voorsprong kwam. "In de tweede helft waren we feller dan in de eerste helft en dat resulteerde volgens mij ook in de 0-1", zei Jurgen Streppel, trainer van de Feansters, na het verlies. "Een vervelend gevoel, omdat je het denk ik zelf uit handen geeft."

Streppel zag het wegsturen van Morten Thorsby als omslagpunt in de wedstrijd. "Na de goal is er niets aan de hand, hebben we AZ op de knieën en door een rode kaart geven we de wedstrijd uit handen. Dat is doodzonde." Thorsby, de man van de rode kaart, voelde zich na afloop van het verlies "heel slecht". "Daarna werd het natuurlijk heel lastig voor de jongens", aldus de Noorse middenvelder.

Een van die jongens was Pelle van Amersfoort, vorige week nog matchwinnaar tegen NAC Breda. Tegen AZ was hij tien minuten voor tijd nog de maker van de enige goal van de avond en leek hetzelfde scenario zich af te spelen. "Was dat maar zo", zei Van Amersfoort. "Dit is echt heel erg balen. Ik heb er een beetje weinig woorden voor eigenlijk."