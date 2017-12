IJshockeyers UNIS Flyers winnen thuiswedstrijd van Antwerpen

UNIS Flyers heeft zaterdagavond op het eigen ijs de competitiewedstrijd tegen Antwerpen gewonnen. De Feanster ijshockeyers in de laatste wedstrijd van 2017 te sterk voor hun Belgische collega's. In Heerenveen werd het uiteindelijk 7-3 voor de ploeg van trainer Mike Nason.

UNIS Flyers kwam tegen Antwerpen op achterstand, maar al snel kwamen de Feansters weer op gelijke hoogte door een goal van Pippo Limnell Finocchiaro. Daarna nam UNIS Flyers het heft in handen. Marc Nijland zette de thuisploeg op voorsprong, waarna Marco Postma en Ronald Wurm de voorsprong vergrootten naar 4-1.

In de tweede periode zette Wurm de Flyers op 5-1. Patrick van Noten van Antwerpen maakte daarna de 5-2. Tony Demelinnen zorgde er met een knappe solo-actie voor dat het verschil in doelpunten weer vier werd. Dat was ook de eindstand van de tweede periode. In de derde periode maakte Van Noten de 6-3. Limnell bepaalde de uitslag op 7-3.