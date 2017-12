Aris na sterke comeback toch nog onderuit tegen Rotterdam

Zonder de geblesseerden Valentijn Lietmeijer en Stefan Mladenovic heeft Aris zaterdagavond de uitwedstrijd in en tegen Rotterdam verloren. De Leeuwarder basketballers gingen in de laatste wedstrijd van het jaar met 83-74 onderuit.

Na het eerste kwart stond de ploeg van coach Tony van den Bosch met 18-12 achter. In het tweede kwart kwam Aris beter in de wedstrijd en kwam de ploeg terug tot 34-33. Na het derde kwart stonden de Leeuwarders zelfs weer op gelijke hoogte: 58-58. Toch ging het uiteindelijk mis in Rotterdam. De thuisclub maakte in het laatste kwartier negen punten meer dan Aris, waardoor de winst naar Rotterdam ging.

Op 6 januari staat voor Aris de thuiswedstrijd tegen Den Bosch op het programma.