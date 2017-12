Jorrit Bergsma is zaterdagavond op de tweede plek geëindigd bij de marathon in Breda. De schaatser uit Aldeboarn kon niet voorkomen dat Bart Swings de negende wedstrijd van de KPN Cup won. Sjoerd den Hartog werd derde en nam de eerste plaats in het klassement over van Crispijn Ariëns uit Wolvega.

Bij de vrouwen eindigde er geen Friezen op het podium. Lisa van der Geest werd eerste, Emma Engbers tweede en Iris van der Stelt kwam als derde over de finishlijn.