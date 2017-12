SC Heerenveen geeft voorsprong uit handen en verliest van AZ

De uitwedstrijd tegen AZ duurde voor SC Heerenveen tien minuten te lang. De ploeg van trainer Jurgen Streppel ging een groot gedeelte van het duel aan de leiding, maar door drie Alkmaarder goals in de slotfase ging zaterdagavond de laatste wedstrijd van 2017 verloren: 3-1.

Trainer Jurgen Streppel liet zijn ploeg iets behoudender voor het licht komen. Hij had Yuki Kobayashi en Michel Vlap op het middenveld erbij gezet. Toch was het begin voor AZ. Ricardo van Rhijn schoot na vier minuten een vrije trap op de lat en dus kwam Heerenveen goed weg. Even later was AZ opnieuw gevaarlijk, Guus Til schoot de bal over de goal van keeper Warner Hahn.

Pas na een half uur spelen viel het eerste wapenfeit van Heerenveen te noteren. Denzel Dumfries schoot, maar de bal werd aangeraakt. De daaropvolgende hoekschop leverde niets op. Het was een van de weinige keren dat Heerenveen in de buurt van AZ-keeper Marco Bizot kwam. De ploeg uit Alkmaar was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar scoorde niet. Heerenveen deed dat ook niet en dus werden de kleedkamers opgezocht met op het scorebord een brilstand.

Venijn in de slotfase

Gelijk na de rust was Heerenveen gevaarlijk via Michel Vlap, maar zijn schot leverde geen goal op. Pelle van Amersfoort zijn schot iets later wel. Oog in oog bleef Van Amersfoort rustig en schoof de bal langs Bizot in het doel. Halverwege de tweede helft kwam Heerenveen met tien man te staan, nadat Morten Thorsby zijn tweede gele kaart kreeg van scheidsrechter Pol van Boekel.

Met een man minder kreeg Heerenveen het zwaar in Alkmaa. De druk op het doel van Hahn werd groter en groter. Toch kreeg Heerenveen een grote kans op de 2-0, maar invaller Lucas Woudenberg scoorde niet. Daarna kwam AZ op gelijke hoogte. Dumfries werkte een voorzet van Thomas Ouwejan in eigen doel. Even later zorgde Fred Friday met twee goals ervoor dat AZ er met de overwinning vandoor ging.

AZ - SC Heerenveen 3-1 (0-0). 48. Pelle van Amersfoort 0-1, 80. Denzel Dumfries (e.d.) 1-1, 84. Fred Friday 2-1, 89. Friday 3-1. Gele kaarten: Ricardo van Rhijn (AZ), Yuki Kobayashi (SC Hearrenfean). Rode kaart: 67. Morten Thorsby (SC Hearrenfean).

Opstelling SC Heerenveen: Hahn; Dumfries, Høegh, Pierie, Schmidt; Kobayashi (88. Ghoochannejhad), Thorsby, Van Amersfoort (79. Woudenberg), Schaars, Vlap (73. Næss); Veerman.