LDODK maakt het spannend, maar wint wel van KCC

LDODK heeft zaterdagavond de laatste competitiewedstrijd van het jaar tegen KCC gewonnen. In Capelle aan de IJssel leek de ploeg uit Terwispel en Gorredijk een makkelijke overwinning op de debutant in de Korfbal League te behalen, maar het werd uiteindelijk nog heel spannend. Toch won de ploeg van trainer Erik Wolsink uiteindelijk met 22-19.

LDODK had vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief in handen. Friso Boode van LDODK nam zijn team bij de hand en maakte in de eerste helft vijf van de dertien doelpunten. Beide ploegen gingen rusten met een tussenstand van 13-8 op het scorebord. In de tweede helft liep LDODK uit naar comfortabele voorsprong van 21-13. KCC maakte daarna vijf doelpunten achter elkaar en dus was de spanning terug, maar die inhaalrace kwam te laat, waardoor de twee punten naar LDODK gingen.

De volgende wedstrijd van LDODK is op 6 januari, thuis tegen PKC.