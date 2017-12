Deze programma's mag je met de feestdagen zeker niet missen

Wat is er nu lekkerder dan met de feestdagen onder een warm dekentje op de bank televisie te kijken? Precies, niets! Daarom heeft Omrop Fryslân speciaal voor jou een televisieprogrammering samengesteld. Dit bestaat onder andere uit nieuwe producties die nog nooit eerder te zien waren en ook compilaties van de mooiste reportages en bijdragen van eerder dit jaar komen langs. In dit artikel kunt u de hoogtepunten van de winterprogrammering vinden én kunt u die heerlijke middag of avond op de bank op tijd plannen.

Kerstnachtdienst

De kersttijd wordt tegenwoordig vaak gezien als een tijd van lekker eten en gezellig samenzijn met familie en vrienden. Toch moet de kern van het feest gezocht worden in de christelijke traditie. Die begint al op de eerste zondag van december met de eerste advent. Op de avond voor Eerste Kerstdag wordt deze adventstijd afgesloten met de traditionele kerstnachtdienst. Mocht u om welke reden dan ook niet zelf naar de kerk gaan, maar wel deze dienst meemaken, dan kunt u terecht op onze website voor een rechtstreekse registratie van de kerstnachtdienst in Sportstad Heerenveen. De dienst begint zondag 24 december om 20.00 uur en wordt geleid door dominee Pieterjan de Buck.

BAUCK!

Openluchtspel BAUCK! dat in de zomer van dit jaar meerdere keren is opgevoerd in het Hemmemapark in Berltsum was een groot succes. Het theaterstuk over de allereerste vrijheidsstrijder trok zoveel publiek dat er een voorstelling bij moest komen om de vraag aan te kunnen. BAUCK! vertelt het verhaal van Bauck van Popma, later bekend als Van Hemmema, en speelt zich af aan het eind van de middeleeuwen. Zij hield een aanval op het slot Hemmema in Berlikum tegen, waar ze met haar man Doecke van Hemmema woonde. Van Popma wordt gezien als strijder voor de Friese eenheid. Later wordt ze op verzoek van haar vijanden vastgezet in de gevangenis van Groningen.

Omrop Fryslân heeft het openluchtspel eerder dit jaar volledig vastgelegd en deze registratie zal op maandag 25 december en maandag 1 januari om 10.00 uur te zien zijn.

Hessel en Tess

Wie naar Terschelling reist voor een vakantie kan er bijna niet omheen: een bezoek aan Hessel, de zingende kroegbaas van Hoorn. De Terschellinger is zo bekend dat hij eerder dit jaar, samen met dochter Tess, de Ziggo Dome in Amsterdam overnam voor een concert. Het was niet voor het eerst dat Hessel een groot concert gaf, maar hij was wel weer eens toe aan een nieuwe uitdaging. Het is bijzonder dat artiesten die normaal gesproken alleen maar optreden op een paar vierkante meter in het café, erin slagen om zoveel mensen aan zich te binden en zelfs de Ziggo Dome vol te krijgen. Omrop Fryslân zendt drie afleveringen uit met alle hoogtepunten van het concert, waaronder een gastoptreden van rapper Typhoon. Ook kijken Hessel en Tess terug op het evenement.

De concertregistratie van Hessel en Tess is te zien op dinsdag 26 (18.20 uur), woensdag 27 (17.15 uur) en donderdag 28 december (17.15 uur).

Fryske top 100

Al twintig jaar strijden Friese artiesten voor de hoogste notering in onze eigen hitlijst: de Fryske top 100. Het is een traditie geworden om het jaar af te sluiten met de populairste nummers uit Fryslân. Ook dit jaar wordt de lijst weer samengesteld door de luisteraars van Omrop Fryslân. Op Tweede Kerstdag is de allerlaatste mogelijkheid om te stemmen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen dit doen is er een speciale thema-uitzending op televisie en radio. Hierin wordt de hulp ingeschakeld van verschillende artiesten, die in een belpanel alle stemmen registreren. De live-uitzending begint om 13.00 uur. De top 100 zelf is op oudejaarsdag vanaf 13.00 uur rechtstreeks te volgen op Omrop Fryslân Televisie en radio.

Oranjewoud Festival

Omrop Fryslân heeft begin juni meerdere dagen rechtstreeks verslag gedaan van het Oranjewoud Festival, het klassieke muziekfestival van Fryslân. Het Oranjewoud Festival is een festival waar een groot publiek zich thuis voelt: van klassieke muziek- en cultuurliefhebbers tot hipsters en huishoudens met kinderen. Muzikale voorstellingen van hoge kwaliteit vormen de basis van het festival. Een van de hoogtepunten van het festival was het optreden van het Nederlands Blazerensemble. Omrop Fryslân heeft dit concert in zijn geheel opgenomen zal dit maandag, op Eerste Kerstdag, om 17.15 uur integraal uitzenden.

Compilaties

Het eind van het jaar is het natuurlijk ook de tijd om terug te kijken. Bij Omrop Fryslân televisie doen we dit met verschillende compilaties van de beste reportages en live-verslagen van het afgelopen jaar. Zo is er een samenvatting te zien van autocross Kings Battle bij Blauwhuis die op Koningsdag werd georganiseerd. Onderdeel van deze grote cross is de Omrop Fryslân-caravanrace, waarbij de deelnemers moesten proberen om zo lang mogelijk met de caravan te blijven rijden. De Kings-Battle compilatie is op vrijdag 29 december om 17.15 uur te zien.

Hea!

Hea! pakt met de feestdagen groot uit met maar liefst drie grote compilatie-afleveringen. Op zaterdag 30 december zijn er twee verschillende compilatie van Hea! van meer dan 30 minuten te zien. Hierin zijn de leukste, mooiste of meest aansprekende reportages uit het programma te zien. Dit betekent dus dat de Hea!-liefhebber meer dan een uur kan genieten. Op zaterdag 7 januari is er ook een bonus compilatie-aflevering met nog meer materiaal van het afgelopen jaar.