Holwerd aan Zee naar een groot architectuur-evenement

Het project Holwerd aan Zee is geselecteerd voor de komende twee edities van Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), een tweejaarlijks internationale manifestatie over architectuur. Het IABR begint op 31 mei in Rotterdam en op 1 juni in Brussel. Het thema van het evenement is 'The Missing Link'.

Holwerd aan Zee is uit 170 projecten van over de hele wereld geselecteerd voor het IABR. De werkgroep van Holwerd aan Zee vindt het dan ook een hele eer om op dit podium een bijdrage aan dit evenement te leveren.

Het IABR hoopt antwoorden te vinden om het gat te overbruggen tussen plannen en de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het klimaatverdrag van Parijs.