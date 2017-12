VC Sneek gaat met overwinning op VC Weert de feestdagen in

De volleybalvrouwen van VC Sneek wonnen zaterdagmiddag de thuiswedstrijd van VC Weert. In Sneek had de thuisclub geen moeite met de nummer laatst van de eredivisie. De ploeg van coach Petra Groenland won de laatste wedstrijd van het jaar in drie sets.

Sneek won de eerste set met 25-17, de tweede met 25-20 en de laatste met 25-21. Door de overwinning gaat Sneek als nummer twee de feestdagen in.

De eerstvolgende wedstrijd staat voor zaterdag 13 januari op het programma. Dan speelt Sneek de topper tegen koploper Sliedrecht Sport.