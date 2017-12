Over exact een halfjaar kunnen marathonlopers en liefhebbers van een stevige wandeltocht hun hart weer ophalen, want op 23 juni wordt de vijfde Mar-athon in en om Sneek gehouden. Rond het middaguur ging de inschrijving van start en veel mensen hebben zich intussen aangemeld.

Het evenement werd de afgelopen jaren steeds groter, maar volgend jaar gaat de geplande fietstocht niet door. Daarom is het evenement teruggebracht naar een dag.