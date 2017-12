De politie heeft zaterdag het stoffelijk overschot gevonden van de sinds donderdag vermiste Sake Bosch. De 61-jarige Bosch verdween te voet uit ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. De politie zette meteen een zoekactie op touw en schakelde daarbij ook Burgernet in. De man is gevonden in een vijver in de buurt van het ziekenhuis.