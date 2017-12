Klachten over werkomstandigheden in Van der Valk Hotel Sneek

CNV Vakmensen komt met een meldpunt voor schoonmakers die voor het Rotterdamse bedrijf Jaquet en De Groot dertig Van der Valk hotels schoonmaken, waaronder de vestiging in Sneek. De vakbond zegt, volgens de NOS, ernstige klachten kregen te hebben over de werkomstandigheden in de hotels.

Er zou gerommeld worden met uurbriefjes, waardoor medewerkers minder krijgen betaald. Daarnaast zouden de schoonmakers voor iedere kamer die ze schoonmaken worden betaald en niet per uur, zoals in de cao is vastgelegd. Schoonmakers krijgen bovendien te weinig tijd om een kamer schoon te maken en in sommige gevallen is er sprake van intimidatie door leidinggevenden.

Het schoonmaakbedrijf zegt erg geschrokken te zijn van de klachten en dat ze zich er niet in herkennen. Ze willen in gesprek met de vakbond. Bij Van der Valk wilde niemand reageren.