Onbekende vlucht in Leeuwarden op fiets van politie

Een onbekende is vrijdagnacht in Leeuwarden op de vlucht geslagen met een dienstfiets van de politie. De agenten waren na een vechtpartij op het Ruiterskwartier gaan en in die hectiek werd de fiets gestolen. Met hulp van beelden van beveiligingscamera's probeert de politie de dief te achterhalen. De fiets is intussen wel teruggevonden.

Het was volgens de politie een onrustige stappersnacht in Leeuwarden. Er waren op de Voorstreek, de Grote Hoogstraat en in de Oude Doelesteeg meerdere vechtpartijen. Door de drukte zijn er nog geen mensen aangehouden, maar de politie verwacht dat met behulp van aangiften dat nog wel te doen.