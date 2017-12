"Geke is my angel, God sent her to me"

Sinds drie jaar heeft Leeuwarden een straatpastor. Geke Boersma werkt via het straatpastoraat van Leeuwarden twee tot drie dagen per week met mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven. Ze doet dat uit het diepe geloof dat alle mensen "kinderen van God" zijn. Dat betekent niet dat ze met de mensen die ze helpt praat over haar eigen geloof. "Ik ga uit van het geloof dat de man of vrouw heeft. Dat kan het christelijk geloof zijn, maar het kan ook iets heel anders zijn." Geke is vaak in de stad te vinden. Dan zoekt ze de daklozen op die bij de voormalig bibliotheek zitten of op andere plekken in de stad elkaar opzoeken. Of ze gaat naar instellingen als Marena, waar mensen wonen die zorg nodig hebben of naar de dagopvang van de GGZ. "Het gaat er vooral om dat er iemand is die aandacht en tijd voor ze heeft, want mensen zonder woonplaats zijn vaak heel eenzaam en leven geïsoleerd van de rest van de wereld."

De straatpastor geeft zo nu en dan ook praktische hulp. Dan gaat ze mee met een huisarts, begeleidt ze iemand wanneer die voor de rechter moet komen of belt ze met instanties over de uitkering. Mensen zijn heel blij met haar hulp. "Geke is my angel. God sent her to help me", zegt een man zonder verblijfsvergunning over de staatpastor. Ze is blij met de waardering, maar voelt ook een grote druk en verantwoordelijkheid. "En ik word er ook heel verdrietig van. Dat dat beetje dat ik doe, zo belangrijk is voor een persoon..."

Een mooie reportage over de straatpastor is deze zondag te beluisteren in Buro de Vries.