Kameleonboot nog niet boven water

De Kameleon is nog altijd niet boven water. Het schip van het Kameleondorp verdween een paar dagen geleden uit een schuur in Hartwerd. Het Kameleondorp vindt dat uitermate vervelend omdat het de boot de komende tijd geregeld nodig heeft voor opnames van de nieuwe Kameleonserie. "Als dat niet kan, moeten we acteurs afbellen en dan kost het ons geld. Heel vervelend allemaal", zegt Stefan de Lange van het Kameleondorp.

Het dorp was eerder van plan aangifte van diefstal te doen, maar ziet daar vanaf omdat ze vermoeden dat het om een oudejaarsstunt gaat. Als de Kameleon op nieuwjaarsdag weer boven komt drijven, wil het dorp wel proberen om de financiële schade te verhalen op de ploeg die de boot zonder toestemming heeft meegenomen.