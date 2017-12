Cafébaas: "Gijzeling was niet persoonlijk bedoeld"

''Het was voor de mensen buiten bijna spannender dan binnen.'' Dat zegt Auke Udinga van Harry's Bar in Appelscha over de gijzeling van vrijdagavond in zijn bar. Een 48-jarige man uit Appelscha gijzelde daar vrijdagavond de 53-jarige barman. Op dat moment waren zo'n 25 gasten in het café aanwezig. De verwarde man liet een pistool zien en vroeg de bezoekers om naar buiten te gaan. Alleen de barman moest binnen blijven.



''Het was voor ons al snel duidelijk dat de gijzelnemer met zijn actie wilde afdwingen dat hij psychische hulp zou krijgen. Het was niet persoonlijk bedoeld. Hij hjeeft wat met de barman gepraat en gedronken en hij heeft zijn consumpties netjes betaald'', vertelt Udinga. Nadat duidelijk werd dat de man hulp zou krijgen, liet hij de barman gaan, waarna de politie hem kon aanhouden. De barman is erg geschrokken, maar het gaat volgens Udinga verder goed met hem. De activiteiten die voor de komende kertdagen op de agenda van het café staan kunnen dan ook gewoon doorgaan.