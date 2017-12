Tientallen mensen zoeken naar Remon Bruinsma

Op diverse plekken in en om Leeuwarden wordt zaterdag weer gezocht naar de vermiste Remon Bruinsma. Bruinsma uit De Westereen wordt al drie weken vermist. Hij werd voor het laatst gezien in de binnenstad van Leeuwarden na een avondje stappen. Sindsdien is hij spoorloos.



Tientallen vrijwilligers zochten naar Remon in natuurgebied De Grote Wielen. Ook werd zaterdagochtend gezocht bij het Leeuwarder station. Ook de politie is zaterdag opnieuw op zoek gegaan. Er werd onder meer met politiehonden gezicht in de omgeving van de Leeuwarder vliegbasis.