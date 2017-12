Brandweer op schapenjacht bij knooppunt Heerenveen

De A32 was zaterdagochtend bij knooppunt Heerenveen een tijd afgesloten, omdat er schapen op de autoweg liepen. Een auto met aanhanger met daarin een aantal schapen kwam van Joure en wilde over de oprit richting Zwolle rijden. In de bocht belandde de auto in de berm, waarna de combinatie kantelde. Eén schaap overleefde de klap niet. De rest fan de schapen ging er vandoor en maakte een wandeling over de autoweg en de geluidswal naast de snelweg.



De dieren zijn door de bandweer weer in veiligheid gebracht. De inzittenden van de auto zijn nagekeken door medewerkers van de ambulance. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.