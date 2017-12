Omrop TIP: Ameland: een eiland in beweging

Ameland is meer dan een populaire vakantiebestemming tussen het Wad en de Noordzee, waar jaarlijks tienduizenden mensen vakantie vieren. Op de grens van zee en eiland proberen grote aantallen vogels te overleven en hun kuikens groot te krijgen. Richard Kiewiet bewaakt een jong natuurgebiet dat dynamisch meebeweegt op het ritme van het tij en Theo Beijaard, de gemotoriseerde hoeder van De Vennoot, houdt de wacht over het vee op Neerlands Reid: een grote kwelder op de oostkant van het eiland.



Het wordt ze niet gemakkelijk gemaakt met steeds ruiger voorjaarsweer en de gevolgen van een bijna leeggepompte gasbel. Op een plek waar ogenschijnlijk natuurkradchten overheersen vertellen eilanders over hun werk midden in dat krachtenveld. Dat alles is te zien tegen de achtergrond van een rijk Waddendecor, waar de natuur dagelijks kleine en grote wonderen laat zien.



De Fryslân DOK documentaire 'Amelân; in eilân yn beweging' is te zien op zondag 24 december om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân.