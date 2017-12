Op de fiets van Heerenveen naar Glazen Huis in Apeldoorn

Meer dan vijftig fietsers zijn zaterdagochtend vroeg begonnen aan hun tocht van Heerenveen naar het Glazen Huis van Apeldoorn. Zij willen hiermee zoveel mogelijk geld ophalen voor Serious Request, de jaarlijkse kerstactie van 3FM. De fietsers leggen meer dan 110 kilometer af en fietsen via Oldeholtpade, Meppel en Epe naar het Glazen Huis, dat op het Marktplein van Apeldoorn staat. De fietsers willen zoveel mogelijk geld ophalen voor 3FM Serious Request.



Om 08.00 uur werd in ijsstadion Thialf het startschot gegeven door wethouder Coby van der Laan, algemeen directeur Regina Bouius van de provinsje Fryslân en ijshockeyer Erik Landman. De deelnemers kregen allemaal een ontbijt en stapten aansluitend op de fiets. Op de Facebook-pagina van de actie FFF3FM zijn de fietsers zaterdag te volgen op een livestream.