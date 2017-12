Twee vrachtwagen-chauffeurs gewond bij botsing op N50

Op de N50 bij Emmeloord was vrijdagavond een ernstig ongeluk met twee vrachtauto's. Een vrachtwagen met suikerbieten, kantelde, waardoor de lading op het wegdek verspried werd. Bij het ongeluk raakten volgens getuigen beide chauffeurs gewond aan hun hoofd. Zij werden met de ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De traumahelocopter werd opgeroepen, maar kon vanwege de dichte mist niet naar Emmeloord komen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Bij het ongeluk was ook een vrachtwagen van Post Logistics uit Sneek betrokken.



De N50 bij knooppunt Emmeloord was vrijdagavond urenlang in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd omgeleid door Emmeloord. Het opruimen van de bieten en het bergen van de twee vrachtwagens nam de hele avond en een deel van de nacht in beslag. Het wegdek op de plek van het ongeluk moest worden gerepareerd.