Man laat auto achter na botsing met lantaarnpaal

Een onbekende automobilist richtte vrijdagavond een ravage aan op de Foarwei tussen Kollumerzwaag en De Westereen. De man belandde in de berm en botste op een lantaarnpaal en een tuinmuurtje. De politie werd gealarmeerd, maar toen die ter plekke kwam was de bestuurder verdwenen, De man probeerde nog wel om bewijsmateriaal van de botsing weg te gooien in een sloot.



Het rechtervoorwiel van de auto lag aan de overkant van de weg. De politie maakte rapport op van het ongeluk en zal de eigenaar van de auto vragen om zich te verantwoorden. Een bergingsbedrijf heeft de auto en de diverse losse onderdelen afgevoerd.