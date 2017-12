Gijzeling in café in Appelscha loopt goed af

Een verwarde man (48) uit Appelscha heeft vrijdagavond de barman (53) van café Harry's Bar aan de Boerestreek in Appelscha gegijzeld. De gijzelnemer stuurde 's avonds laat onder dreiging van een vuurwapen alle bezoekers het café uit. De man eiste dat de barman bleef. De politie zette een speciaal team en een onderhandelaar in. Om twaalf uur kon de gegijzelde man het café ongedeerd verlaten. Even later kwam ook de gijzelnemer naar buiten. De man kon probleemloos worden aangehouden door een arrestatieteam. Daarbij werd volgens de politie een gaspistool in beslag genomen. Bij de gijzeling raakte niemand gewond.



De man is naar het cellencomplex in Leeuwarden overgebracht voor verder onderzoek. De aanleiding voor de gijzeling is nog niet bekend. De Boerestreek was tijdens de gijzeling lange tijd afgesloten voor al het verkeer.