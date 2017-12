Trainer Sipke Hulshoff na nederlaag: "Een grote deceptie"

Na twee overwinningen op rij in de competitie, verloor SC Cambuur vrijdagavond de uitwedstrijd bij Helmond Sport. Trainer Sipke Hulshoff was na afloop van de laatste wedstrijd voor de winterstop erg ontevreden over het verlies tegen het op een na laatste geplaatste team van de Jupiler League. Hij beleefde "een waardeloze avond", zei hij. "Bij rust denk je dat het niet slechter kan, maar ik denk dat de tweede helft nog minder was. Een grote deceptie."

Middenvelder Robbert Schilder was na afloop erg teleurgesteld over het optreden van zijn ploeg. "We hebben vandaag niet de kwaliteit geleverd die nodig is om zo'n wedstrijd te winnen", vertelde Schilder. "Als het dan niet gaat, moet je het op een andere manier kunnen doen. Het was vandaag slap, initiatiefloos en we lieten het allemaal gewoon gebeuren. Er zat gewoon weinig in."

Toch denkt Schilder dat het na de winterstop beter kan worden. "De eerste paar dagen is dit even goed balen en we moeten beseffen dat het in de tweede seizoenshelft stukken beter moet. In ieder geval een stuk stabieler dan het tot nu is geweest."