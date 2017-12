De politie in Leeuwarden heeft vrijdag aan het einde van de middag ruim 116 kilo vuurwerk in beslag genomen. Om half zes deed de politie een inval in een woning aan de Dahliastraat. Daar trof de politie onder meer nitraten en lawinepijlen aan.

Het vuurwerk werd meegenomen en wordt later vernietigd. De 30-jarige verdachte wordt nog door de politie verhoord.