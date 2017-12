SC Cambuur sluit eerste seizoenshelft af met verliespartij

SC Cambuur heeft de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft verloren van Helmond Sport. Op bezoek bij de nummer een-na-laatst van de Jupiler League ging de ploeg van interim-trainer Sipke Hulshoff met ruime cijfers onderuit. Het werd in Helmond 3-0.

De thuisclub kreeg in de beginfase goede kansen op de openingstreffer, maar keeper Erik Cummins van Cambuur lag beide keren in de weg. De Leeuwarders kwamen er in het eerste half uur niet echt aan te pas en kwamen op achterstand. Jason Bourdouxhe schoot de bal laag over de grond in de goal. Daarna ging Cambuur op zoek naar de gelijkmaker, maar verdediger Marvin Peersman was met twee kopballen net niet succesvol.

Na rust wisselde Hulshoff aanvallend. Hij bracht Justin Mathieu en Furdjel Narsingh in de ploeg, wat ten koste ging van Matthew Steenvoorden en Kevin van Kippersluis. Niet lang na die wissel kreeg Cambuur een tweede goal om de oren. Robert Braber knikte de bal uit een hoekschop achter Cummins.

Een slotoffensief van de Leeuwarders bleef uit, waardoor de overwinning van Helmond Sport niet in gevaar kwam. De nederlaag werd in de extra tijd nog pijnlijker voor Cambuur. Peersman kreeg zijn tweede gele kaart en Helmond Sport-speler Jordy Thomassen maakte er zelfs nog 3-0 van.

Zo ging Cambuur met een nederlaag de winterstop in. De eerste wedstrijd na de winter is op 12 januari. Dan speelt Cambuur thuis tegen het De Graafschap van trainer Henk de Jong.

Helmond Sport - SC Cambuur 3-0 (1-0). 31. Jason Bourdouxhe 1-0, 52. Robert Braber 2-0, 90. Jordy Thomassen 3-0. Gele kaarten: Maiky Fecunda, Jordy Thomassen (Helmond Sport), Martijn van der Laan (SC Cambuur). Rode kaart: Marvin Peersman (SC Cambuur).

Opstelling SC Cambuur: Cummins; Van Deelen, Steenvoorden (50. Mathieu), Schilder, Van der Laan, Peersman; Schils, Kip, Van Kippersluis (50. Narsingh); Barto, Kallon (70. Daniels).