Verlies dames SC Heerenveen tegen het FC Twente van Spitse

De dames van SC Heerenveen hebben de laatste wedstrijd voor de winterstop verloren. In Heerenveen was FC Twente, met aanvoerster Sherida Spitse in de basis, te sterk voor de ploeg van trainer Roeland ten Berge.

Twente moest al vroeg in de wedstrijd met tien speelsters verder. Al na zeventien minuten kreeg keepster Nicky Evrard van FC Twente rood, nadat ze Tiny Hoekstra van Heerenveen neerhaalde. De vrije trap die Heerenveen kreeg toegewezen, schoot Fenna Kalma over.

Tien minuten na rust kreeg Hoekstra een goede mogelijkheid, maar schoot de bal naast. Ondanks het met een speelster minder speelde, kwamen de bezoekers een kwartier voor tijd op voorsprong. Joëlle Smits maakte de 0-1. Even later zette Bente Jansen Twente zelf op een 0-2 voorsprong. Invalster Carolien Vegter maakte de nederlaag vlak voor tijd nog iets draaglijker door de 1-2 binnen te schieten.

SC Heerenveen - FC Twente 1-2 (0-0). 76. Joëlle Smits, 79. Bente Jansen 0-2, 89. Carolien Vegter 1-2.