Hoe moet het na de bouwstop verder met de Dokkumer Markt?

De gemeente Dongeradeel en ondernemer Leegstra uit Gytsjerk zullen volgende week woensdag overleggen over hoe het verder moet met de herindeling van de Markt in Dokkum. De bestuursrechter heeft de reconstructie van de Markt, waar de bouw van de ijsfontein onderdeel van is, voor zes weken stilgelegd na een bezwaarschrift van Leegstra. Door deze bouwstop is het twijfelachtig of de fontein wel op tijd klaar zal zijn voor de officiële opening van de 11fountains in de elf Friese steden op 18 mei.

Ondernemer Leegstra laat weten dat hij eigenlijk geen grote bezwaren heeft tegen de ijsfontein, maar wel tegen het grote verlies aan parkeergelegenheid op de Markt. Leegstra is eigenaar van een groot winkelpand aan de Markt. Door de herindeling verdwijnt meer dan de helft van de parkeerplekken en dat zal veel klanten kosten, zo zegt de ondernemer. Leegstra denkt daarom dat het in de toekomst lastig wordt om een huurder voor het gebouw te vinden. Hij wil graag dat de gemeente hem tegemoet komt als het gaat om het verlies van de parkeerplekken.

Wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel gaat volgende week woensdag met de ondernemer en zijn raadsman Auke Spoelstra rond de tafel. Dongeradeel wil proberen om de periode dat de bouw stil ligt zo kort mogelijk te houden. De gemeente zal Leegstra dan wel tegemoet moeten komen, zo zegt Spoelstra.