Chocolademelk en oliebollen bij opening Europaplein

Chocolademelk en oliebollen. Dat konden mensen vrijdag bij het nieuwe Europaplein krijgen, want na lang werken werd het plein in Leeuwarden officieel geopend. Daarmee is de stad van elke kant weer goed bereikbaar. Vanwege Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad 2018 was het dan ook de bedoeling om de werkzaamheden aan het plein voor 1 januari af te ronden.

De opening had een feestelijk karakter. Pommeranten, medewerkers aan het plein, schoolkinderen en omwonenden ontmoetten elkaar in een van de fietstunnels. Het oude plein is omgetoverd tot een 'turbo-rotonde' en moet zo een betere en veiligere doorstroom van het auto- en fietsverkeer opleveren.