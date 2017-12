"Het zou beter zijn om te delen tijdens de kerstdagen in plaats van hebzuchtig te zijn! De mensen zijn alleen maar op zichzelf gericht, met die grote volle karren in de supermarkt." Dit was een van de reacties tijdens de Leeuwarder Vrijdagsmarkt op de vraag hoe mensen naar de kerstdagen toe leven.

Anderen waren blij met de feestdagen omdat er dan weer eens tijd is om wat met de familie te ondernemen. Zo vertelde een stel dat hun kinderen uit Zwitserland voor het eerst in zeven jaar tijdens de feestdagen weer thuiskomen.

Een oudere vrouw vertelde een persoonlijk en dramatisch verhaal. Ze verloor niet alleen haar man op de Eerste Kerstdag, maar ook haar broer en een kleine baby van een andere broer. "Maar ja, we moeten er maar wat van maken", zei ze.

De vogelkoopman zei dat hij de Eerste Kerstdag met name gebruikt om bij te slapen. "Wij zitten deze dagen in de drukste tijd van het jaar", zei hij. De meest genoemde kerstwens op de markt deze vrijdag was 'vrede': "Dat zeggen we elk jaar weer en dat moeten we gewoon volhouden."