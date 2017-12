De videoclip van 'Seis oere thús', het officiële Leeuwarden-Fryslân-lied, is vrijdagmiddag gepresenteerd. In het televisieprogramma Noardewyn live van Omrop Fryslân waren de beelden voor het eerst te zien. Het lied wordt gezongen door Nynke Laverman.

Laverman schreef 'Seis oere thús' samen met Sytze Pruiksma in het kader van Leeuwarden-Fryslân, dat in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is. Bij de opening van Culturele Hoofdstad, op 27 januari, zal Laverman het lied natuurlijk ook zingen.