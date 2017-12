Leeuwarden denkt halverwege januari nieuw college te hebben

Het lijkt erop dat de gemeente Leeuwarden halverwege januari een nieuw college heeft. De coalitie-onderhandelingen tussen de betrokken partijen verlopen volgens de gemeente goed. De beoogde coalitie van de PvdA, CDA, PALGroenLinks en D66 is in onderhandeling over de belangrijkste zaken van de komende jaren.

PvdA, CDA en PALGroenLinks zitten al in het college. D66 is de enige nieuwkomer. De komende weken wordt onder leiding van formateur Bert Otten verder onderhandeld. Halverwege januari moet het nieuwe college worden gepresenteerd.