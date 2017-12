Er wordt morgen weer gezocht naar de vermiste Remon Bruinsma. Mensen die willen helpen, worden opgeroepen om zich om half tien te melden op het station van Leeuwarden of op het parkeerterrein van restaurant de Grote Wielen. Bruinsma is sinds drie weken vermist. Hij kwam niet thuis na een avondje stappen in Leeuwarden. De zoekactie is opgezet door Angelique Runhart.

Ook de politie is nog bezig met het onderzoek naar Remon. Op de tweede kerstdag wordt er weer gezocht in de grachten van Leeuwarden.