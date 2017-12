Weduwe van Tjeerd van Seggeren langer in voorarrest

De weduwe van Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag blijft twee weken langer vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar man. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdagmiddag bepaald. De 33-jarige vrouw werd dinsdag aangehouden door de politie.

Van Seggeren kwam in de nacht van 8 op 9 juli om het leven, nadat hij een festival bij De Westereen had bezocht. Zijn lichaam werd gevonden in een weiland, met zware verwondingen aan zijn hoofd. Al snel werd het de politie duidelijk dat de man uit Kollumerzwaag door een misdrijf om het leven is gekomen.