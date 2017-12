Koninklijk paar opent Culturele Hoofdstad 2018

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen op 27 januari Leeuwarden-Fryslân, dat in 2018 een jaar lang de culturele hoofdstad van Europa is. In het weekeinde van 26 en 27 januari gaat Culturele Hoofdstad van start.

Op vrijdagavond is het de bedoeling dat iedereen de deuren open houdt, en dat mensen bij elkaar thuis naar elkaars verhalen luisteren. Friese musea zijn die avonden ook geopend. Op zaterdagavond staat Leeuwarden centraal. De koning en de koningin doen dan, samen met de Friese bevolking, de opening van Culturele Hoofdstad. In de Friese hoofdstad is dan op alle pleinen muziek en dans.