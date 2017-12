Werkstraf van 30 uren vanwege supportersrellen

Een man uit Lemmer heeft een werkstraf van dertig uur gekregen vanwege rellen bij een wedstrijd van SC Heerenveen tegen SC Cambuur, drie jaar geleden. De man is Heerenveensupporter en had veiligheidshekken aan de kant getrokken om in het vak van Cambuurfans te komen. Dat ontkent hij zelf, maar hij is herkend door de politie en op videobeelden.

Dat het drie jaar heeft geduurd voordat de zaak voorkwam, komt onder andere doordat de advocaat van de verdachte een paar keer heeft gevraagd om de zaak aan te houden.